Pintado não é mais auxiliar do São Paulo; preparadores são demitidos

A demissão do técnico Rogério Ceni gerou uma modificação considerável na comissão técnica tricolor. Pintado, que comandou o São Paulo no clássico deste domingo contra o Santos e era auxiliar técnico do ex-goleiro, não seguirá trabalhando no CT da Barra Funda. Ele já tem em mãos uma proposta para trabalhar em Cotia, mas ainda não decidiu seu futuro. Já o preparador físico Zé Mário Campeiz e o preparador de goleiros Haroldo Lamounier não são mais funcionários do clube.

Havia uma certa insatisfação da diretoria com algumas questões relacionadas a Pintado. A nova função proposta pelo São Paulo não foi detalhada, e a única certeza é de que ele não irá integrar a comissão técnica de Dorival Jr. Lucas Silvestre, filho do novo treinador tricolor, assume o cargo de auxiliar técnico.

Já o ex-preparador físico Zé Mário Campeiz será substituído pelo membro da comissão técnica de Dorival Jr, Celso Resende. Campeiz chegou ao São Paulo junto com o técnico Adilson Batista, em 2011 e foi mantido após a demissão do técnico Rogério Ceni, entretanto, com a chegada do novo técnico, acabou incluído no grupo que se despediu do clube recentemente.

Outro a ir embora é Haroldo Lamounier, que estava no São Paulo desde 2003. Ele foi o preparador de goleiros de Rogério Ceni e participou das conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2005. Permaneceu no futebol profissional até 2015, quando foi transferido para as categorias de base, porém, retornou à Barra Funda com a chegada do ex-goleiro para o comando técnico da equipe. A diretoria deve anunciar a chegada de um novo profissional ainda nesta semana.