Para começar 2018 bem, Neymar e Bruna Marquezine reatam namoro

O amor está no ar em Fernando de Noronha. Na noite deste sábado, a ilha foi palco da reconciliação do craque Neymar com a atriz Bruna Marquezine. O casal havia se separado pela terceira vez em junho de 2017.

Segundo a revista Quem, o casal reatou o namoro em festa na ilha paradisíaca. O camisa 10 do Paris Saint-Germain dedicou uma música à atriz, que beijou o jogador no palco. Ao final da festa, o casal posou para fotos com alguns dos demais convidados, muitos deles também famosos.

O namoro de Neymar e Bruna Marquezine começou no final de 2012 e foi oficializado em 2013, quando o jogador ainda atuava pelo Santos. A ida para o Barcelona atrapalhou o romance, que foi interrompido em janeiro de 2014. O casal voltou a namorar em maio do mesmo ano, mas se separou três meses depois. A última reaproximação do casal foi em julho de 2016 e o relacionamento durou até junho de 2017.