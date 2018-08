Neymar se declara para aniversariante Bruna Marquezine: “Amo você”

O atacante Neymar homenageou a sua namorada Bruna Marquezine, aniversariante deste sábado – a atriz completou 23 anos. Através das redes sociais, o jogador do Paris Saint-Germain se declarou para a amada.

“A maioria dos nossos momentos são assim, eu fazendo palhaçada e ela rindo (às vezes). Preta, te desejo toda felicidade do mundo e não é porque eu quero e sim porque você merece. Hoje é o seu aniversário, mas quem ganha o presente sou eu, por ter você em minha vida! Parabéns amor, hoje é um dia especial pra quem te ama. Amo você, @brumarquezine”, escreveu.

O sábado foi, porém, de trabalho para Neymar. O jogador esteve em campo nos minutos finais da vitória de sua equipe, o Paris Saint-Germain, diante do Monaco, na decisão da Supercopa da França. Foi a primeira atuação do atacante após as críticas na Copa do Mundo.