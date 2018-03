Neymar homenageia Stephen Hawking e gera incômodo na internet

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra. Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b — Neymar Jr (@neymarjr) March 14, 2018

Neymar Jr foi às redes sociais nesta quarta-feira e não deixou passar batida a morte do físico britânico Stephen Hawking. O craque brasileiro, que segue sua recuperação em Mangaratiba, postou uma foto em uma cadeira de rodas em que aparece com o pé imobilizado, gesticulando e sorrindo. A imagem veio acompanhada de uma frase do cientista como legenda, porém, desagradou muita gente na internet.

Alguns entenderam que Neymar tentou imitar Stephen Hawking, que era portador da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), pelo fato de ter feito questão de posar para a foto em uma cadeira de rodas. A atitude do craque brasileiro foi vista como um grande desrespeito à figura do britânico, respeitado no mundo todo e autor da teoria da singularidade do espaço-tempo, elaborada no fim da década de 1960.

A frase que acompanhou a foto também gerou indignação. Na visão de muitos internautas, o jogador do Paris Saint-Germain estaria dramatizando demasiadamente sua situação. Um dos comentários remetia ao fato de ele “somente” ter sofrido uma fratura no quinto metatarso do pé direito e estar se recuperando em uma mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Mania idiota de babar ovo de quem se fazer de vítima, A frase foi criada por quem sofreu uma doença muito grave que podia ter acabado com a vida dele, mas pelo contrário não limitou nada e o cara foi um gênio mesmo assim. A diferença é só essa baba ovo. — Rodrigo Prado ⓟ (@orodrigoprado) March 14, 2018

Porra menino ney assim fica dificil te defender — Gustavo (@gustavocdp) March 14, 2018