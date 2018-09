Neymar entrega camisa e abraça criança que invadiu o gramado

Além de ser o maestro do PSG na virada sobre o Rennes na manhã deste domingo, Neymar também foi protagonista de uma cena curiosa durante a partida. Quando ia ser substituído, o brasileiro foi surpreendido por um garoto que invadiu o gramado e correu em sua direção.

O momento aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo, quando o craque já estava deixando o campo para ser substituído. Quando o garoto se aproximou Neymar o abraçou e pediu calma para os seguranças, enquanto a criança começou a chorar. Ao final, o brasileiro ainda retirou a sua camisa e entregou ao menino, que foi retirado do gramado pelos seguranças. O ato foi aplaudido pela torcida do Rennes.

Confira o momento:

Linda atitude do Neymar! 😍pic.twitter.com/DpQ5lOPxF1 — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) September 23, 2018

Apesar de não ter marcado, Neymar atuou novamente como meia armador da equipe e contribuiu com a vitória do PSG sobre o Rennes com uma assistência, além de ter participado do terceiro gol da equipe. A equipe lidera o Campeonato Francês com 100% de aproveitamento nas seis rodadas.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com