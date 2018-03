Neymar comemora aniversário da irmã com presença de famosos

O astro brasileiro Neymar foi presença garantida na comemoração de aniversário de 22 anos de Rafaella Santos, sua irmã. A festa, realizada em uma casa noturna de São Paulo na noite da segunda-feira, mas que só acabou na manhã desta terça, contou com a presença de diversas celebridades.

Entre os convidados, estavam os jogadores Lucas Lima, meia do Palmeiras, e Gabigol, atacante do Santos. Além dos atletas, Neymar pai, o influenciador David Brazil, Carol Dantas, mãe do filho de Neymar, Bruna Marquezine, namorada do jogador, a apresentadora Maisa e o youtuber Whindersson Nunes, acompanhado de sua esposa, também compareceram, assim como outros famosos.

Veja também: Se recuperando de lesão, Neymar se equilibra e dança com uma perna só

A estrela do Paris Saint-Germain chegou de muletas no local, ainda em recuperação de uma lesão no quinto metatarso do pé direito, contusão que deverá deixar o jogador afastado dos gramados até o mês de maio.

Desde o procedimento cirúrgico realizado para o tratamento da fratura, Neymar seguia em sua mansão localizada num condomínio fechado em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. Antes da festa, o jogador foi até o Guarujá, no litoral de São Paulo, onde ficou até um dia antes da realização do evento, no domingo.

