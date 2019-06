Nas redes sociais, mãe de Neymar publica mensagem de apoio ao filho

Acusado de estupro, Neymar vem recebendo respaldo de seus amigos e familiares, e na manhã desta terça-feira, foi a vez da mãe do camisa 10 da Seleção Brasileira demonstrar apoio diante da situação. Nadine Gonçalves utilizou sua conta no Instagram para publicar um texto e uma foto ao lado do filho.

Na mensagem, Nadine mostra acreditar que o filho seja inocente, e pede para que o jogador, além de se concentrar apenas no futebol, perdoe a mulher que lhe acusa de estupro.

“Filho,

Neste momento em que tudo finalmente esta sendo esclarecido e a verdade de Deus esta vindo à tona é hora de aprender com tudo isso e voltar pra Jesus Cristo, seu primeiro amor. Ele é único que realmente conhece seu coração, confie nele. Se concentre no que você mais ama na vida que é jogar futebol!

É isso que vai lhe devolver a alegria que andou desaparecida nos últimos dias. Cristãos que somos, PERDOE ESSA MENINA !

Eu e sua irmã, como mulheres, podemos te garantir que ELA NÃO NOS REPRESENTA.

Te amo muito e continuarei orando por você todos os dias da minha vida.

Deus te abençoe….eu te amo”, escreveu.

Na última sexta-feira, uma mulher registou boletim de ocorrência acusando Neymar de estupro. O crime teria ocorrido no dia 15 de maio, em Paris. Após a acusação, o jogador do Paris Saint-Germain utilizou as suas redes sociais para se defender e ainda divulgou conversas íntimas com a garota.