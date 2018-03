Medalhista Paralímpica, Alana Maldonado defenderá as cores do Palmeiras

O Palmeiras assinou com uma das principais atletas paralímpicas do país para defender as cores do clube em 2018. A judoca Alana Maldonado, de 22 anos, é destaque em competições internacionais desde 2015. Medalhalhista Paralímpica no Rio em 2016, Alana conquistou prata nos Jogos e ouros na Copa do Mundo 2017, no Uzbequistão, e no Open 2018, na Alemanha (todos na categoria 70kg).

Alana iniciou a carreira no judô aos quatro anos por incentivo da família. Aos 14, descobriu ser portadora da doença de Stargardt, causadora de perda progressiva da visão. Na época, ela era faixa marrom de judô. Hoje, faixa preta, a judoca tem 20% da capacidade de enxergar.

A atleta é vinculada à Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) e à Associação Mariliense de Esportes Inclusivos (AMEI), ela disputará pelo Verdão competições paradesportivas e regulares (olímpicas). Alana falou sobre lutar pelo Palmeiras. “Desde o ano passado nós planejamos uma rotina de treinos e competições no regular para somar ao paraolímpico. Propus esse desafio a mim mesma, e o Palmeiras me abraçou. O sensei Denilson e os diretores abriram as portas para mim, pois cheguei para somar”, disse.

Denilson treina a judoca na Seleção Brasileira Paralímpica desde 2015 e é um elemento fundamental no sucesso de sua carreira. Alana credita muito do seu sucesso à ele. “Eu conheci o Denilson em 2015 quando foi para Tupã, minha cidade, observar treinos. Desde então passamos a treinar juntos e nossos estilos de luta são parecidos, desde o combate até a parte psicológica. Ele me conhece muito bem, pois sabe como gosto de lutar, quando estou nervosa, confiante, e foi muito importante para mim nestas últimas conquistas”, destacou.

Pela Seleção, o próximo compromisso de Alana será na Copa do Mundo em Antalya, Turquia, no mês de abril. Em maio ela disputa do Campeonato das Américas IBSA, entre os dias 17 e 23, no Canadá, e em novembro, o Campeonato Mundial, na cidade de Lisboa, em Portugal.