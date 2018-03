Mattos acredita que Leila Pereira deve ser presidente do Palmeiras

Leila Pereira já deixou claro que um dia pretende se tornar presidente do Palmeiras. E na opinião de Alexandre Mattos, atual diretor-executivo do Verdão, a presidente da Crefisa e da Faculdade das Américas, patrocinadoras do Alviverde, seria uma ótima mandatária para o clube.

“Acho que para o bem do Palmeiras ela deveria ser presidente. E eu acredito que as pessoas estão enxergando isso. Então, acho que ela deveria ser sim e vai ser uma grande presidente, não tenho a menor dúvida disso”, declarou o dirigente em entrevista ao Esporte Interativo.

Apesar dessa sua posição, Alexandre Mattos garantiu que atualmente a patrocinadora não causa nenhuma interferências nas decisões tomadas dentro do clube, mesmo participando pontualmente em algumas contratações de jogadores.

“Nós damos satisfações para eles da mesma forma com que fazemos com o presidente ou o torcedor. Acho isso importante. Mas fazemos isso por respeito. Ela não me liga cobrando questionando algumas coisas do futebol Eu mesmo às vezes vou até eles e passo algumas coisas. Mas nunca me pediram para trazer ou vender algum jogador”, confirmou.

Segundo o estatuto do Palmeiras, é necessário ter um mandato completo como conselheiro do clube para se candidatar à presidência. Leila Pereira é conselheira do Palmeiras desde março de 2017, com mandato até março de 2021. Desta forma, ela estará com condições de participar das eleições de 2022. Atual presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte tem mandato previsto até o final de 2018 e deve concorrer a reeleição, com o apoio da patrocinadora.