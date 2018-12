Latam anuncia demissão de funcionário que xingou atacante Clayson

A Latam Airlines anunciou, por meio de um comunicado oficial publicado na tarde desta quarta-feira, a demissão do funcionário que se envolveu em uma confusão com o atacante Clayson, do Corinthians. O atleta foi xingado pelo ex-funcionário da empresa em vídeo publicado pela esposa do atleta.

Através das redes sociais, Amabile Araújo, mulher do jogador divulgou o vídeo em que aparece o seu marido sendo hostilizado por um funcionário da empresa. Na publicação, a esposa do atacante explica que Clayson foi reconhecido pelo empregado da empresa aérea e foi chamado de jogadorzinho.

“Nunca na minha vida passei por um constrangimento e falta de respeito tão grande com a minha família inteira por conta de um clubismo de um funcionário da companhia aérea Latam Airlines”, escreveu Amabile em suas redes sociais.

A confusão aconteceu na noite da última terça-feira, quando o jogador tentava embarcar para Natal, no Rio Grande do Norte, para passar as férias com a família. Após a confusão, o atacante conseguiu viajar para aproveitar o período sem trabalho. Os jogadores do Corinthians estão liberados para as férias até o dia 3 de janeiro de 2019.

Confira a nota da companhia aérea:

A LATAM Airlines Brasil reforça que repudia veementemente qualquer tipo de ofensa e qualquer comportamento que contrarie o respeito não reflete os valores e os princípios da empresa.

A empresa esclarece que seus colaboradores são capacitados para manter a calma e prestar o melhor atendimento aos nossos passageiros e lamentamos que isso não tenha ocorrido na ocasião.

A companhia tomou as medidas cabíveis ao caso, com o desligamento do funcionário, uma vez que seu comportamento contrariou as normas de conduta da companhia e a maneira que a empresa preza pelo atendimento de seus clientes

