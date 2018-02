Kaká visita o São Paulo e posa para foto com Valdívia e outros ídolos

Recém-aposentado do futebol, Kaká aproveitou para visitar os velhos amigos que possui no São Paulo na manhã desta sexta-feira. Bem-humorado, o ex-jogador desejou boas-vindas a Valdívia, que foi apresentado oficialmente, e posou para fotos ao lado de Raí, Diego Lugano e Luís Fabiano.

Após rescindir com o Vasco, Fabuloso segue se recuperando de uma lesão no joelho no Reffis. Antes mesmo de romper seu vínculo com o Cruz-Maltino, o centroavante já vinha trabalhando no CCT da Barra Funda e seu retorno ao clube do Morumbi, inclusive, não é descartado pela diretoria, que pode oferecer ao jogador um contrato simbólico, nos mesmos moldes que o Flamengo fez com o goleiro Júlio César, para que ele possa encerrar a carreira.

“Vim visitar o pessoal, é sempre bom passar aqui, rever os amigos. É um dia especial para mim, revendo os amigos, tendo esse contato com o São Paulo novamente”, disse Kaká.

Confira o vídeo do encontro dos ídolos tricolores com Valdívia, novo reforço do São Paulo: