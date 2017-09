Jornal inglês exalta atuações de Malcom no Campeonato Francês

Além do Paris Saint-Germain, o Bordeaux é o único time ainda invicto no Campeonato Francês e, assim como na equipe de Neymar, também é um brasileiro que vem chamando atenção por suas boas atuações. O ex-Corinthians Malcom é um dos principais nomes do elenco comandado por Jocelyn Gouvernnec na temporada, o que inclusive lhe rendeu destaque em uma publicação de um dos maiores jornais britânicos, o The Guardian.

“Essa maturidade, combinada com seu talento e um sistema de jogo adaptado ao seu estilo, o tornaram uma das promessas mais impressionantes da liga”, escreveram os ingleses, em complemento à fala do técnico francês, que destacou a importância do jogador para o ambiente e para o futebol do Bordeaux.

O camisa 25 é visto pelos europeus como o comandante de ataque do time do sudoeste da França. Ao mesmo tempo em que passou a ter mais liberdade para finalizar e marcar gols, também passou a ter oportunidade de criar jogadas e armar o setor ofensivo da equipe. São três gols, nos últimos quatro jogos na Ligue 1. Segundo o jornal, o atacante já estaria despertando o interesse de outras equipes europeias, como Manchester United, Liverpool e Borussia Dortmund.

Malcom chegou ao Bordeaux no início de 2016, aos 18 anos de idade. O Corinthians recebeu cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$19 milhões) pela venda do jogador, cuja contratação gerou alguma desconfiança por parte da imprensa e da torcida francesa.