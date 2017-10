Estado Islâmico usa Messi em nova ameaça à Copa do Mundo da Rússia

A Wafa Media Foundation, porta-voz do Estado Islâmico, divulgou um pôster que faz clara ameaça à Copa do Mundo da Rússia, que será disputada no meio do ano que vem. No pôster, Lionel Messi aparece como presidiário, com seu nome escrito na roupa, e o olho esquerdo chorando sangue. Ao lado, a frase “Você está lutando contra um estado que não tem a palavra fracasso em seu dicionário”.

Na semana passada, os apoiadores do Estado Islâmico já haviam feito ameaças com outro pôster em que a logomarca do Mundial aparecia ao lado de uma máscara e com a inscrição “Espere por nós”. Antes, a mesma Wafa Media Foundation divulgou um pôster em que um jihadista, fardado com roupa de guerra, aparece observando o estádio Luzhniki, em Moscou. A frase deste cartaz dizia: “Inimigos de Alá (Deus) na Rússia, juro que o fogo dos mujahedins queimará vocês. Aguardem”.

A fúria do Estado Islâmico com a Rússia se dá porque o país europeu faz parte da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos que tem ajudado Síria e Iraque a combater os extremistas em seus territórios.