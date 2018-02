Esposas de Thiago Silva e Di María criticam treinador do PSG

O Paris Saint-Germain até saiu na frente em Madrid, porém acabou derrotado por 3 a 1 pela partida de ida contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões da Europa. Uma das surpresas da partida aconteceu antes mesmo da bola rolar. Isso porque o treinador da equipe francesa, Unai Emery, acabou sacando Thiago Silva e Di María da equipe titular para dar espaço para Kimpembe e Lo Celso. No entanto,as opções feitas pelo técnico não foram bem aceitas pelas esposas dos jogadores.

As escolhas do treinador causaram estranhamento a imprensa europeia e rendeu questionamentos sobre o assunto na entrevista coletiva concedida após a partida. Para justificar a ausência do defensor brasileiro, o comandante afirmou que a escolha foi tática. Entretanto a resposta dada pelo espanhol não foi muito bem aceita pela esposa do jogador, Isabele da Silva, que ironizou a justificativa em suas redes sociais:

“Tática, tática? O que é tática? Aff…”, postou. Pouco tempo depois ela apagou a postagem.

Já a mulher de Di María, Jorgelina Cardoso, acompanhou a brasileira nas reclamações e questionou o fato do marido ter ficado no banco durante a partida. “Teu esforço + teu trabalho extra + teus gols + tuas assistências + teu melhor momento = BANCO. Mas aquelas que não entendem nada sobre futebol são as mulheres…”, publicou Jorgelina Cardoso.

A esposa do argentino, que vive um ótimo momento na temporada com 9 gols em 11 jogos em 2018, postou ainda uma foto de seu filho dormindo para ironizar a escolha de Unai Emery.