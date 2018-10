Esporte e política se misturam? Confira o desempenho dos atletas nas eleições 2018

Neste domingo, durante o primeiro turno das eleições gerais, os milhões de eleitores brasileiros tiveram a oportunidade de votar em esportistas e ex-esportistas para os cargos de senador, deputado federal, deputado estadual e governador. No entanto, o desempenho dos atletas não foi tão satisfatório. Confira os resultados.

O ex-atacante e campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Bebeto, que entrou para a política em 2009, quando se filiou ao PDT, desta vez se candidatou para o cargo de deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Podemos, e foi eleito com 25.917 votos.

Além dele, outros que obtiveram sucesso foram João Leite, ex-goleiro do Atlético-MG, reeleito também deputado estadual do RJ pelo PSDB com 56.298 votos; Bobô, ex-meia do Bahia, deputado estadual da Bahia pelo PCdoB, com 57.670 votos; e Danrlei, ex-goleiro do Grêmio, deputado federal do Rio Grande do Sul pelo PSD, com 102.662 votos. Leila, ex-jogadora de vôlei, foi eleita senadora pelo PSB no DF, com 46.787 votos.

A lista dos que não conseguiram se eleger é grande, e os destaques ficam por conta de Romário, do Podemos, que se candidatou a governador do Rio de Janeiro e ficou apenas no quarto lugar, com 664.511 votos; e Maurren Maggi, do PSB, que ficou na quinta colocação na disputa pelo senado de São Paulo, com 2.922.879 votos. Eduardo Bandeira de Mello, que não é esportista mas ocupa o cargo de presidente do Flamengo, se candidatou a deputado federal do Rio de Janeiro pela Rede, mas com pouco mais de 38 mil votos, também fracassou.

Confira o desempenho de todos os atletas e ex-atletas que não conseguiram se eleger:

Ademir da Guia, ex-meia do Palmeiras (deputado estadual de SP pelo PHS) – 14.936 votos

Galatto, ex-goleiro do Grêmio (deputado federal do RS pelo PPS) – 37.466 votos

Paulo Rink, ex-atacante do Atlético-PR (deputado estadual do PR pelo PR) – 11.364 votos

Luizão, ex-atacante de Corinthians e Palmeiras (deputado federal de SP pelo PRB) – 14.134 votos

Fabiano Eller, ex-zagueiro do Inter (deputado federal do ES pelo PV) – 10.947 votos

João Derly, ex-judoca (deputado federal do RS pela REDE) – 52.040 votos

Marcelinho Carioca, ex-meia do Corinthians (deputado estadual de SP pelo Podemos) – 28.043 votos

Dante, ex-jogador de vôlei (deputado federal de GO pelo MDB) – 26.507 votos

Rodrigão, ex-jogador de vôlei (deputado federal de SP pelo PSDB) – 7.985 votos

Tiffany, jogadora de vôlei (deputada federal de SP pelo MDB) – 3.831 votos

Vanderlei Silva, lutador de MMA (deputado federal do PR pelo PSD) – 13.755 votos