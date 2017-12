Encostado no Chelsea, David Luiz gera interesse do Newcastle

Encostado pelo técnico Antonio Conte, David Luiz pode trocar de clube na janela de transferências de janeiro. Sem muitas oportunidades nesta temporada, ao contrário da última, em que se sagrou campeão inglês como titular no miolo de zaga, o defensor brasileiro vem sendo sondado pelo Newcastle, clube tradicional da Inglaterra, mas que está brigando na parte de baixo da classificação.

Um dos motivos pelos quais o Newcastle aposta na vinda de David Luiz é o técnico Rafael Benitez. O zagueiro trabalhou com o comandante espanhol no Chelsea e, juntos, disputaram a final do Mundial de Clubes de 2012, em que acabaram perdendo para o Corinthians por 1 a 0.

Apesar de Antonio Conte sequer relacionar David Luiz para os jogos de dezembro, o treinador italiano só deverá liberar o zagueiro se o Chelsea contratar alguma peça de reposição no setor. Por conta da grande quantidade de jogos que os Blues terão em 2018, o brasileiro pode voltar a receber mais oportunidades.

Outro clube que também estaria interessado a contar com o futebol de David Luiz é o Arsenal. Segundo o jornal Daily Mail, da Inglaterra, os Gunners já teriam uma oferta preparada de 25 milhões de libras (R$ 110 milhões) para levar o zagueiro brasileiro ao Norte de Londres.