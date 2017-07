Edinho, filho de Pelé, é preso pela quinta vez em Santos

Edison Cholbi do Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, se apresentou ao 5º Distrito Policial, em Santos, nesta sexta-feira, para cumprir 12 anos, dez meses e 15 dias de prisão. O ex-goleiro do Santos é acusado de lavagem de dinheiro aliada ao tráfico de drogas.

No dia anterior a 14ª Câmara de direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) já havia negado por unanimidade as apelações da defesa de Edinho. Essa é a quinta vez que o filho de Pelé é detido.

Com a decisão do TJ-SP, o advogado de Edinho, Eugênio Malavasi, irá recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) na intenção de garantir a liberdade de seu cliente até um novo veredicto da Justiça.

Histórico de prisões

A primeira vez que Edinho acabou detido foi em 2005, durante a Operação Indra, realizada pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos, o Denarc. Na época, ele foi acusado de ter ligações com uma organização de tráfico de drogas que atuava na baixada santista. Ele permaneceu seis meses na prisão até conseguir um habeas corpus.

Em janeiro de 2006, porém, Edinho retornou ao cárcere acusado também por lavagem de dinheiro. Ainda assim, o filho de Pelé permaneceu em liberdade até fevereiro do mesmo ano, quando o Ministério Público voltou a denunciar o ex-goleiro pelo mesmo crime que foi acusado no mês anterior. Bastaram 47 dias para ele novamente conseguir sair de trás das grades.

Os problemas de Edinho deram uma pausa até maio de 2014, quando a auxiliar da 1ª Vara Criminal da Praia Grande, a juíza Suzana Pereira da Silva, condenou o filho e Pelé pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Em julho foi preso por não apresentar o passaporte à Justiça, mas rapidamente sua defesa conseguiu novo habeas corpus. Ainda assim, ele novamente foi detido em novembro do mesmo ano, após cumprir medida cautelar para registrar sua rotina no Fórum da Praia Grande.

A última passagem de Edinho pela prisão aconteceu no último dia 25 de fevereiro, entretanto, como em todas as suas outras passagens pela prisão, conseguiu mais um habeas corpus.