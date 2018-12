Dudu utilizará chuteira especial em duelo de entrega da taça

Neste domingo, o Palmeiras enfrenta o Vitória pela última rodada do Campeonato Brasileiro no duelo que está marcado para que o elenco campeão levante a taça na frente da torcida no Allianz Parque. Para a ocasião especial, o principal jogador da equipe, o atacante Dudu, utilizará uma chuteira especial comemorativa.

Em publicação feita em suas redes sociais, o camisa 7 demonstrou um par de chuteiras estilizado, que relembra os fatos importantes de sua passagem do Palmeiras até o momento. Entre essas lembranças estão o números de jogos, de gols, os três títulos nacionais conquistados pelo atleta, além de uma menção honrosa ao fato do atleta ser o artilheiro do século do clube.

Com 55 gols em 227 jogos pela camisa alviverde, Dudu entrará em campo no Allianz Parque pela 99ª vez neste domingo. No estádio, o jogador pode se orgulhar de ser quem mais atuou, com 98 jogos, venceu, com 70 vitórias, e goleador, com 27 gols.

Um dos principais jogadores do Brasileirão, o atacante ainda desconversa sobre a sua permanência para a próxima temporada. Após ficar balançado com uma proposta do futebol chinês na última janela de transferências, existe a chance de uma nova proposta chegar e levar o atleta.