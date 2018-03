De jatinho particular, Neymar chega a BH para cirurgia no pé direito

Neymar já está no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde será submetido a uma cirurgia no pé direito na manhã deste sábado. O jogador desembarcou no início da noite desta sexta-feira na capital mineira e foi direto para o estabelecimento escolhido para que o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, realizasse a operação. O craque do PSG chegou no aeroporto da Pampulha em seu jatinho particular, vindo diretamente de Mangaratiba, onde possui residência, e, de carro, completou o trajeto até o local.

Neymar chegou ao hospital junto de sua mãe Nadine e sua irmã Rafaella. Além delas, o craque também conta com o acompanhamento de Maxwell, ex-jogador e atualmente diretor do PSG, e do médico Gérar Saillant, escolhido pelo Paris Saint-Germain para monitorar o procedimento cirúrgico.

O jogador brasileiro fraturou o quinto metatarso do pé direito no segundo tempo do clássico contra o Olympique de Marseille, no último domingo, no Parque dos Príncipes. Neymar também acabou torcendo o tornozelo na ocasião, que não contou com qualquer choque mais duro – o brasileiro se machucou sozinho ao pisar em falso.

Apesar de Rodrigo Lasmar ter sinalizado que o tempo de recuperação para a lesão de Neymar é de dois meses e meio a três meses, a tendência é que o camisa 10 não tenha qualquer problema para estar presente na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no próximo dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov do Don.

Internado no hospital de Belo Horizonte, Neymar contará com uma ala exclusiva para ele e seus acompanhantes. O jogador ficará hospedado em um quarto de aproximadamente 20 m², e os funcionários que deverão participar de seu tratamento já receberam orientações para não serem invasivos. Fotos e conversas que fujam do dever profissional estão expressamente proibidas. No domingo, provavelmente ele receberá alta e deverá retornar a Mangaratiba para dar prosseguimento à sua recuperação.