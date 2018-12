Cuca passa bem após procedimento cardíaco em Curitiba

Cuca passou por um procedimento cardíaco nessa quinta-feira, em Curitiba, e deve receber alta do hospital antes do fim de semana. Segundo a filha do técnico, tudo transcorreu da melhor forma possível e Cuca passa bem.

O ex-comandante do Santos surpreendeu a todos no fim de novembro ao revelar uma preocupação com a própria saúde.

Cuca sofreu o susto em 23 de setembro, na derrota do Peixe por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão. O profissional sentiu dor e dormência no vestiário depois da partida. No dia seguinte, ele foi convencido pelo ex-médico Jorge Merouço a passar por exames.

No hospital, Cuca soube que quase enfartou. Outros testes foram feitos posteriormente e os resultados apontaram uma obstrução na artéria coronária. Para liberar o fluxo sanguíneo, um stent – uma espécie de tubo feito de metal –, será colocado na intervenção cirúrgica.

A cautela aumenta por conta do histórico familiar. O pai de Cuca morreu devido a problemas cardíacos e Cuquinha, irmão e auxiliar, teve que ser submetido a uma cirurgia no coração durante a passagem pelo Shandong Luneng-CHI, em 2015.

Agora, o plano inicial de Cuca é passar alguns meses descansado com a família, para depois voltar ao futebol.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com