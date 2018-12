Cristiano Ronaldo afirma que prêmios coletivos valem mais que os individuais

Um dos maiores jogadores da história do futebol, Cristiano Ronaldo coleciona conquistas individuais, entre elas as cinco Bolas de Ouro que recebeu como melhor jogador do mundo. No entanto, em entrevista ao diário “Record”, o atacante da Juventus afirmou que troféus coletivos são mais importantes do que os individuais, destacando o valor do grupo em uma equipe esportiva.

“Eu não sou um obcecado pelos prêmios individuais, o mais importante é ganhar troféus coletivos e ajudar a equipe a ganhar, conquistar feitos importantes. O resto vem de forma natural, é assim que penso. Nem sempre penso em bater recordes. Eu trabalho principalmente para ajudar o clube e estar em meu melhor nível possível”, afirmou o craque português.

Curiosamente, um dos motivos que o atacante português é destacado mundialmente são suas conquistas individuais, principalmente as cinco Bolas de Ouro que recebeu como melhor jogador do mundo nas temporadas de 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Além disso, CR7 se tornou um dos maiores ídolos do Real Madrid, equipe com mais títulos da Liga dos Campeões da Europa. Em praticamente dez anos defendendo a camisa do clube merengue, o atacante português marcou 450 gols e é, de forma disparada, o maior artilheiro da história do clube madrilenho.

Um dos objetivos atuais do jogador é também marcar seu nome com a camisa da Juventus, atual líder do Campeonato Italiano e um dos dezesseis times que ainda sonham com o título desta edição da Champions League.