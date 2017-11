Chiellini culpa Guardiola por mau momento do futebol italiano

A Itália é o segundo país com mais times vencedores da Liga dos Campeões e a terceira seleção com mais títulos da Copa do Mundo. Apesar dos feitos, o futebol italiano vem passando por um mau momento, com a seleção apresentando péssimos resultados nas Copas e o Campeonato Italiano, antes considerado um dos mais importantes do mundo, carecendo de grandes craques.

Para o zagueiro Chiellini, da seleção italiana e da Juventus, a culpa da “decadência” do futebol em seu país é o que chama de “Guardiolismo”, em referência ao técnico Pep Guardiola, do Manchester City, da Inglaterra.

“O ‘Guardiolismo’ arruinou toda uma geração de zagueiros. Agora, todos olham para os atacantes, já não há defesas italianas que intimidam os rivais. Estamos perdendo nossa tradição. Nunca teremos o ‘tiki-taka’ da Espanha. No ano passado, fui criticado por dizer que a Juventus nunca venceria por 6 a 0, como o Real Madrid. Para voltar a elite do futebol mundial, a Itália precisa de novos defensores sérios”, criticou o beque ao Corriere dello Sport.

Hoje no futebol inglês, Guardiola, com passagens por Barcelona e Bayern de Munique, é conhecido por ter conquistado diversos títulos no futebol europeu implantando o estilo “tiki-taka”, que consiste na valorização da posse de bola e em toques rápidos, com a maioria dos jogadores do time participando das jogadas.

“Quando eu era mais novo treinava para ‘sentir’ o atacante, marcando bem dentro da pequena área. Agora isso já não existe. Os defensores italianos deixam os atacantes livres”, acrescentou Chiellini.