Ex-zagueiro Chicão critica Deyverson por confusão criada em clássico

Além do gol, o atacante Deyverson foi um personagem da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians também por uma enorme polêmica. Quando foi substituído, o atacante piscou em direção ao banco do adversário e iniciou uma confusão entre os reservas das duas equipes.

Logo após o apito final da partida, o ex-jogador Chicão, ídolo da torcida corintiana, utilizou as redes sociais para mostrar o seu descontentamento com o atacante do Palmeiras. Na mensagem, o ex-defensor criticou a postura do jogador e ainda cutucou o alviverde ao afirmar que só conversa com quem tem Mundial.

“Quem é deyverson? Se tiver mundial me liga,só falo com quem tem… Nós pregamos tanto pra não incentivar brigas e um jogador faz isso, pois é jogador não ATLETA.. Boleirão antigo que não existe mais no futebol…”, publicou Chicão.

Boleirão antigo q não existe mais no futebol…. — CHICÃO (@andersonch3) September 9, 2018

O Palmeiras derrotou o Corinthians pelo placar de 1 a 0 e chegou aos 46 pontos, mantendo a proximidade aos líderes do Campeonato Brasileiro. Já o Timão segue com 30 pontos e aparece na nona colocação da competição.