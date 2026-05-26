CBF faz segunda reunião com clubes para criação de liga no futebol brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu nesta segunda-feira a segunda reunião com clubes das séries A e B, além de presidentes das federações estaduais, para discutir a criação da Liga Futebol no Brasil.

Dando continuidade ao primeiro encontro, realizado em abril, novos temas foram debatidos, como a apresentação de estudos e pesquisas para novas janelas de transmissão dos jogos e medidas para o combate à violência nos estádios.

“Olhamos o futebol com outros olhos, planejamos fazer as mudanças necessárias que o futebol brasileiro precisava e mudar o futebol brasileiro de uma vez por todas. Desde o início deixei claro que nós da CBF não iríamos caminhar sozinhos, que nós iríamos fazer uma gestão descentralizada, com a participação dos clubes e federações, e o resultado está aqui, com uma sequência para discutir uma liga forte no futebol brasileiro.", disse Samir Xaud, presidente da CBF.

“Hoje foi a nossa segunda reunião para discutir a Liga, aprofundamos alguns assuntos que já tínhamos trazido na primeira reunião, que é a tentativa de praticar ações para aumentar o público nos estádios, com a padronização dos horários, com ações específicas de combate à violência. Também trabalhamos em assuntos que visam dar maior proteção ao jovem atleta, com a regulamentação da função de agente.", falou Helder Melillo, diretor executivo da CBF.

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Comissão Antiviolência

Um dos pontos de destaque da reunião foi a criação da Comissão Antiviolência do Futebol Brasileiro, que será presidida por Mauro Carmélio Neto, atual presidente da Federação Cearense de Futebol.

O grupo atuará em quatro frentes prioritárias de combate à violência no futebol brasileiro: segurança e controle de acesso, acompanhamento de processos, proteção dos jogadores e competência do STJD.

“A CBF está muito preocupada com a questão da violência nos estádios. Entendemos por bem criar a Comissão Antiviolência do Futebol Brasileiro. Com essa comissão, vamos mapear dados, coletar informações com todos os estados do país para analisar o que pode ser feito, onde poderemos agregar de condições, criar um banco de dados nacional de torcedores que não vão poder mais frequentar os estádios.", disse Mauro Carmélio.

"Outro ponto importante é a gente colocar no manual de competições que a partir de agora também os centros de treinamento não poderão mais ser adentrados por torcedores. Entendemos que a própria legislação trabalhista já fala isso, sobre ter um cuidado com os atletas. O centro de treinamento é o local de trabalho.", acrescentou

Leila presente

Presente na reunião, a presidente Leila Pereira, do Palmeiras, disse apoiar a iniciativa da CBF em relação à criação de uma liga. Leila também se posicionou sobre o tema da violência nos estádios e apresentou propostas pra uma nova padronização dos horários das partidas.

“É sempre um prazer estar aqui discutindo um tema tão relevante que é a formação da nossa liga. Nessa reunião foram abordados cinco temas que os grupos de estudo vão se aprofundar para que a nossa liga realmente possa sair de uma forma que valorize o futebol brasileiro. A violência é uma preocupação muito grande para o produto, para as pessoas.", disse.

"Comentei também as questões dos horários das partidas, que é importante também. Inclusive os clubes vão opinar sobre este tema. A CBF pode ter a mais absoluta certeza que a presidente Leila Pereira e o Palmeiras estão aqui para colaborar com o que for melhor para o futebol brasileiro”, disse.", completou.