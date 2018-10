Bruna Marquezine confirma fim de namoro com Neymar

Chegou ao fim o namoro entre o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain e a atriz Bruna Marquezine. Em um evento realizado pela Le Lis Blanc, a atriz confirmou o término do relacionamento. Segundo ela, a decisão partiu do próprio jogador. A informação foi dada pelo Uol Esporte.

“Eu sei que vocês (jornalistas) têm de perguntar, vocês sabem que eu normalmente não falo da minha vida pessoal. Eu vou falar sobre isso porque tenho de falar, mas será só uma vez. A gente terminou, foi uma decisão que partiu dele. Temos muito carinho e respeito“, afirmou a atriz.

Uma das especulações seria de que o término do relacionamento se deu por uma discussão política, uma das principais pautas entre os brasileiros no momento. “Está tudo certo, está tudo bem. Eu vi muita gente falando que esse término parte de um desentendimento político. E eu queria deixar bem claro: não foi político. Eu quero que isso fique bem claro”, emendou à reportagem.

Bruna Marquezine se posicionou contra a candidatura de Jair Bolsonaro, do PSL. A situação ganhou as redes sociais, que desde então, especularam o fim do namoro do casal. No entanto, a atriz negou a hipótese.