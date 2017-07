Belletti fica pessimista sobre Neymar: “Não tenho certeza se ficará”

Ex-jogador do Barcelona, autor do gol do título da Champions League em 2006, Juliano Belletti sabe bem como é vestir o azul-grená. Assim como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Edmílson foi nomeado como um dos embaixadores do “Barça Legends” e está nos Estados Unidos para acompanhar a pré-temporada do time. Em entrevista ao Sport, garante estar acompanhando de perto a situação de Neymar, que a qualquer momento pode confirmar sua transferência ao PSG.

“Se Neymar é feliz aqui, deve ficar. Embora eu não tenha certeza disso. Antes era claro que estava com a cabeça no Barcelona, em continuar no clube e ganhar mais títulos. Mas com tudo que está sendo dito, já não tenho mais a certeza que tinha antes”, disse Belletti.

Sobre o papel de Daniel Alves na negociação, o ex-atleta afirma ser um motivo a mais para que o atacante aceite a proposta francesa. “Os dois são muito amigos, devem estar falando sobre o assunto frequentemente. É um momento complicado para um jovem jogador, que tem muita estrada pela frente, o que está dificultuando sua decisão”, disse.

Belletti concluiu, afirmando que torce por uma decisão rápida, que não venha a atrapalhar a temporada de Neymar e do Barcelona.