Avó de Neymar se pronuncia sobre acusação de estupro contra o neto

A avó de Neymar, em vídeo publicado pelo jogador nos seus stories do Instagram, disse ter ficado “derrubada” com a acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade envolvendo seu neto. A senhora disse ter recebido a notícia da absolvição um dia antes do seu aniversário e não escondeu a alegria.

“A gente teve uma notícia esse ano tão ruim para nós, especialmente para mim. Entrou em mim que me deixou derrubada mesmo, entrou na minha vida como um troço… Mas eu, graças a Deus, fiz minhas orações e, hoje, véspera do meu aniversário, tive a notícia que meu neto foi… Foi feita justiça”, disse ela, com a ajuda de outras pessoas que filmavam o discurso.

Neymar postou o vídeo dias depois do arquivamento do inquérito, no entanto, isso não significa que ele foi considerado inocente pelo caso. Ou seja, caso hajam novas provas, o processo pode ser reaberto a qualquer momento.

No último dia 30 de julho, a delegada Juliana Lopes Bussacos, da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, concluiu o inquérito de apuração do caso pelo qual Neymar é acusado de estupro e agressão por Najila de Souza e acabou por não indiciar o jogador.

No domingo do dia 4 de agosto, o programa Fantástico, da TV Globo, exibiu informações do relatório final do caso. De acordo com o documento de 17 páginas, o jogador não foi indiciado sobretudo por conta de “incongruências” e “falta de provas” na versão oferecida por Najila.