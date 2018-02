Atletas de time inglês pedem desculpas após roubo de táxi

Uma situação extremamente inusitada tomou conta dos noticiários britânicos nesta sexta-feira. Quatro jogadores do West Bromwich, lanterna do Campeonato Inglês, roubaram um táxi após uma noitada em Barcelona, onde o time treinou e ficou em concentração durante esta semana. O defensor Jonny Evans, os meias Gareth Barry e Jake Livermore e o goleiro Boaz Myhill foram interrogados pela polícia catalã e já se desculparam pelo ocorrido.

“Sentimos que era importante nos identificar como os jogadores envolvidos no incidente ocorrido durante a concentração na Espanha nesta semana, por respeito aos companheiros, que de outro maneira poderiam se ver envolvidos por associação”, escreveram, em comunicado oficial publicado no site do clube.

“Reconhecemos e pedimos desculpas por desrespeitar as regras, aceitamos que é uma violação do padrão de profissionalismo requeridos como representantes do West Bromwich Albion FC”, completaram os atletas, que garantem aos torcedores que o incidente não reflete a determinação dos quatro na tentativa de superar o momento difícil na temporada.

Tanto o clube quanto o técnico Alan Pardew já se manifestaram a respeito da situação.

O West Brom vai a campo neste sábado, pela quinta fase da Copa da Inglaterra. A equipe enfrenta o Southampton, dentro de casa, a partir das 13h (de Brasília). Na Premier League, os Baggies ocupam a última posição da tabela, com 20 pontos ganhos, sete a menos que o Huddersfield Town, o primeiro fora da zona do rebaixamento.