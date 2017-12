Árbitro que apitou final da Champions culpa Mourinho por fim de carreira

O ex-árbitro de futebol Mark Clattenburg afirmou em entrevista à NBC que um dos motivos de sua aposentadoria foi o atual treinador do Manchester United, José Mourinho. Segundo o entrevistado, a atitude do técnico português teve papel bastante para a difícil decisão de não apitar mais nenhum jogo.

“Apitei o jogo do Manchester United em Stoke, em que o Rooney quebrou o recorde de gols do Sir Bobby Charlton (janeiro de 2017) e, no final, o Mourinho invadiu o meu vestiário, insatisfeito com uma suposta mão na bola na grande área do Stoke que eu não tinha visto”, ressaltou Clattenburg, que foi árbitro do Campeonato Inglês desde 2004.

“Saí do estádio, que sempre foi o mais frio, desconfortável, estava sempre encharcado, e apitar um jogo do Manchester United nunca foi fácil. Andei durante 300 quilômetros até minha casa e sentia que tinha feito um bom jogo e o Mourinho criticou-me quando eu sabia perfeitamente que aquela bola tinha batido no peito. Comecei a divagar e a colocar tudo em dúvida e, depois de muita reflexão, senti que já não queria fazer parte da arbitragem”, afirmou o inglês.

Além de ser um dos principais árbitros da Premier League, Clattenburg já apitou a final da Liga dos Campeões na temporada 2015/2016, quando o Real Madrid foi campeão. O inglês também tem em seu currículo a participação como árbitro principal da final da Eurocopa de 2016, quando Portugal foi campeã diante da França, e dos jogos Olímpicos de 2012, quando a Seleção Brasileira perdeu para o México.