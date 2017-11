Após decisão do STJD, Ponte pode perder até 30 mandos de campo

Não bastasse a confirmação do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, a maré de má sorte continua pairando sobre a Ponte Preta. Após uma série de decisões do STJD referentes à partida que selou o rebaixamento da equipe campineira, a Macaca se vê diante da possibilidade de perder até 30 mandos de campo.

Isso porque o clube, com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, foi denunciado nos artigos 211 (deixar de manter o local que tenha indicado para realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização) e 213, nos incisos I, II e III (por não prevenir e reprimir desordem, invasão e lançamento de objetos).

Como o artigo 213 possui os três incisos, a Ponte pode perder até 30 mandos de campo, 10 correspondentes à infração cometida em cada uma das três cláusulas. O julgamento que definirá o caso será realizado na próxima segunda-feira, pela comissão disciplinar do STJD.

Outras decisões da entidade com relação ao clube envolvem a interdição por tempo indeterminado do Moisés Lucarelli, casa da Macaca, o impedimento dos torcedores da Ponte Preta em comparecerem ao último jogo da equipe na temporada, contra o Vasco, e a denúncia do zagueiro Rodrigo, que pode pegar até seis jogos de suspensão. Confira aqui.