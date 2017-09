Aguero sofre acidente de carro voltando de show e quebra a costela

O atacante Sergio Kun Aguero será desfalque do Manchester City e da Seleção Argentina pelo menos nos próximos dois meses. Segundo os jornais argentinos TyC Sports e Olé, o jogador quebrou a costela depois de sofrer um acidente automobilístico, em Amsterdam, na Holanda.

Agüero estava dentro de um táxi, que acabou se chocando com um poste. Ele voltava do show do cantor colombiano Maluma. Apesar do susto, aparentemente o atleta não teve ferimentos mais graves porque usava o sinto de segurança.

Mesmo assim, o acidente acabará causando um enorme prejuízo para a seleção argentina, que enfrentará Peru e Equador nos próximos dias 5 de 10 de outubro, respectivamente, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Atualmente, os Hermanos são quinto colocados e teriam de disputar a repescagem para ir à Copa do Mundo da Rússia se a competição acabar dessa maneira.

No Manchester City, Aguero está a um gol de se tornar o maior artilheiro da história do clube. A quebra do recorde será retardada um pouco e, enquanto isso, Gabriel Jesus deverá ficar com mais responsabilidade ainda de ser o homem-gol da equipe de Pep Guardiola.