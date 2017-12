Abel indica, e Fluminense começa a se desfazer de alguns nomes

A diretoria do Fluminense ainda não definiu o nome do novo diretor de futebol, uma vez que Paulo Autuori declinou do convite e o cargo está vago, o que vem atrasando o planejamento e a formação do elenco. Os dirigentes, porém, estão tentando agilizar o que é possível, com o apoio do técnico Abel Braga. O treinador entregou esta semana uma lista com nomes que não fazem mais parte dos planos e serão liberados ou emprestados para outros clubes. Os atletas estão sendo comunicados aos poucos e por isso os nomes não foram confirmados de maneira oficial.

O lateral-direito Lucas e o volante Pierre, por exemplo, estão com o contrato chegando ao fim em dezembro e não vão ficar. O primeiro vai retornar ao Palmeiras, dono de seus direitos federativos. O segundo, que quase não atuou em 2017, ficará à disposição no mercado.

Quem também está de malas prontas é o lateral-direito Renato. O jogador, que chegou a ser pretendido pelo Goiás, está mais próximo do acerto com o Ceará.

A ideia é também reduzir o elenco emprestando jogadores revelados no clube. O lateral-esquerdo Mascarenhas e o meia Danielzinho vão disputar o Campeonato Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O zagueiro Nogueira, que foi titular parte do ano e acabou caindo em desgraça com a torcida, mas é tratado com bom potencial, deve ser cedido ao Figueirense para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Peu está encaminhado com o Paysandu.

Quem deve sair, mas não por conta de redução de elenco e sim por estar passando por problemas particulares, é o volante equatoriano Jefferson Orejuela. O jogador quer retornar ao Equador e deve ser emprestado para a LDU.

O planejamento prevê que a maior parte do grupo esteja definida em 3 de janeiro, data da reapresentação do plantel. Após a reapresentação, os jogadores farão exames médicos no clube e treinos por seis dias, embarcando depois para os Estados Unidos, onde participam da Copa Flórida, competição amistosa que já virou tradição no futebol norte-americana.

Por essa disputa o Tricolor encara o PSV, da Holanda, em 12 de janeiro e o Barcelona de Guaiaquil, do Equador, no dia 15. As partidas farão parte da preparação para a disputa do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, as primeiras competições do Fluminense na próxima temporada.