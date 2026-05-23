Ex-Santos, Ângelo celebra título do Al-Nassr e destaca evolução na temporada

O atacante brasileiro Ângelo, ex-Santos, teve papel importante na campanha que terminou com o título do Campeonato Saudita pelo Al-Nassr, conquistado sob o comando de Jorge Jesus na última rodada. A equipe confirmou a taça com vitória por 4 a 1 sobre o Dhamk, com gols de Mané, Coman e Cristiano Ronaldo, duas vezes.

Aos 21 anos, o brasileiro viveu uma de suas melhores temporadas e comemorou a conquista como um marco na carreira. “Esse é um dos momentos mais especiais na minha vida. O grupo todo está de parabéns pela entrega em todas as partidas. É um sonho realizado ser campeão aqui. Sempre que entro procuro fazer o meu melhor”, afirmou.

Em sua primeira experiência no futebol saudita, Ângelo ganhou espaço no elenco e fechou a temporada com 40 jogos, oito gols e 12 assistências, participando diretamente de momentos decisivos da equipe ao longo da campanha.

O atacante destacou também a evolução no estilo de jogo e o impacto do trabalho com Jorge Jesus. “Quero agradecer à minha família pelo apoio, à Comissão Técnica e ao treinador que também acreditou em mim, na minha evolução e no meu trabalho. Foi uma mudança que ele enxergou necessária no meu estilo e sou grato a isso. Hoje, sou um novo jogador”, completou.

Título coroa campanha do Al-Nassr

Com o triunfo na rodada final, o Al-Nassr encerrou o campeonato na liderança, com 86 pontos, após 28 vitórias, dois empates e quatro derrotas. A conquista marca o primeiro grande título de Ângelo no clube e reforça a temporada de afirmação do brasileiro no exterior.

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