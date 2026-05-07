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Com 971º gol de CR7 e três de João Félix, Al-Nassr vence Al-Shabab e segue líder do Saudita

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Foto por FAYEZ NURELDINE / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 07/05/2026 às 17:15

Nesta quinta-feira, o Al-Nassr venceu o Al-Shabab por 4 a 2, na SHG Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Saudita. Os gols da vitória foram marcados por Cristiano Ronaldo, que anotou o tento de número 971, seu centésimo pelo Saudita, e se aproximou dos mil gols na carreira, e João Félix (3).

Situação da tabela

Com a vitória, o Al-Nassr segue líder do Saudita, com 82 pontos conquistados, cinco a mais que o segundo colocado Al-Hilal, que será o próximo adversário da equipe. Já o Al-Shabab está na 13ª posição, com 32 pontos somados.

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📋 Resumo do jogo

⚪AL-SHABAB 2 X 4 AL-NASSR🟡
🏆 Competição: Campeonato Saudita - 32ª Rodada
🏟️ Local: SHG Arena, em Riade (ARA)
📅 Data: 07 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ João Félix, aos 3 minutos do 1ºT (Al-Nassr)
  • ⚽ João Félix, aos 10 minutos do 1ºT (Al-Nassr)
  • ⚽ Yannick Carrasco, aos 30 minutos do 1ºT (Al-Shabab)
  • ⚽ Cristiano Ronaldo, aos 30 minutos do 2ºT (Al-Nassr)
  • ⚽ Al-Bulaihi, aos 35 minutos do 2ºT (Al Shabab)
  • ⚽ João Félix, aos 53 minutos do 2ºT (Al-Nassr)

Como foi o jogo?

O Al-Nassr abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela esquerda, João Félix pegou a sobra da zaga adversária e acertou um voleio no canto direito. O português marcaria seu segundo aos 13, quando Ghareeb achou bela bola enfiada para ele cabecear por cima do goleiro.

Aos trinta, Carrasco recebeu no meio de campo, fintou dois marcadores e bateu cruzado para diminuir para o Al-Shabab. Na segunda etapa, aos 30 minutos, Mané cruzou na área e Cristiano Ronaldo se antecipou ao zagueiro rival para bater de canhota e marcar seu gol de número 971, que foi seu 100º no Campeonato Saudita.

Cinco minutos depois, em arremesso lateral cobrado na área, Al Bulaihi completou de carrinho para vencer Bento e diminuir. No final do jogo, aos 53, João Félix, de pênalti, fechou o placar e anotou seu terceiro gol no jogo. No momento da cobrança, Cristiano Ronaldo já havia sido substituído.

Próximas partidas

Al-Nassr

  • Al-Nassr x Al-Hilal | 33ª rodada do Campeonato Saudita
  • Data e hora: 12/05 (terça-feira), às 15h (de Brasília)
  • Local: Al-Awwal Park

Al-Okhdood

  • Neom SC x Al-Shabab| 33ª rodada do Campeonato Saudita
  • Data e hora: 11/05 (segunda-feira), às 13h50 (de Brasília)
  • Local:King Khalid Sport City Stadium

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