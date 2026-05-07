Com 971º gol de CR7 e três de João Félix, Al-Nassr vence Al-Shabab e segue líder do Saudita

Nesta quinta-feira, o Al-Nassr venceu o Al-Shabab por 4 a 2, na SHG Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Saudita. Os gols da vitória foram marcados por Cristiano Ronaldo, que anotou o tento de número 971, seu centésimo pelo Saudita, e se aproximou dos mil gols na carreira, e João Félix (3).
Ronaldo’s 100 🐐⚽️#Nassr 3:1 #AlShabab pic.twitter.com/gFRZqywx4S
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 7, 2026
Situação da tabela
Com a vitória, o Al-Nassr segue líder do Saudita, com 82 pontos conquistados, cinco a mais que o segundo colocado Al-Hilal, que será o próximo adversário da equipe. Já o Al-Shabab está na 13ª posição, com 32 pontos somados.
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Resumo do jogo
⚪AL-SHABAB 2 X 4 AL-NASSR🟡
Competição: Campeonato Saudita - 32ª Rodada
Local: SHG Arena, em Riade (ARA)
Data: 07 de maio de 2026 (quinta-feira)
Horário: 15h (de Brasília)
Gols
- João Félix, aos 3 minutos do 1ºT (Al-Nassr)
- João Félix, aos 10 minutos do 1ºT (Al-Nassr)
- Yannick Carrasco, aos 30 minutos do 1ºT (Al-Shabab)
- Cristiano Ronaldo, aos 30 minutos do 2ºT (Al-Nassr)
- Al-Bulaihi, aos 35 minutos do 2ºT (Al Shabab)
- João Félix, aos 53 minutos do 2ºT (Al-Nassr)
Como foi o jogo?
O Al-Nassr abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela esquerda, João Félix pegou a sobra da zaga adversária e acertou um voleio no canto direito. O português marcaria seu segundo aos 13, quando Ghareeb achou bela bola enfiada para ele cabecear por cima do goleiro.
Aos trinta, Carrasco recebeu no meio de campo, fintou dois marcadores e bateu cruzado para diminuir para o Al-Shabab. Na segunda etapa, aos 30 minutos, Mané cruzou na área e Cristiano Ronaldo se antecipou ao zagueiro rival para bater de canhota e marcar seu gol de número 971, que foi seu 100º no Campeonato Saudita.
Cinco minutos depois, em arremesso lateral cobrado na área, Al Bulaihi completou de carrinho para vencer Bento e diminuir. No final do jogo, aos 53, João Félix, de pênalti, fechou o placar e anotou seu terceiro gol no jogo. No momento da cobrança, Cristiano Ronaldo já havia sido substituído.
Próximas partidas
Al-Nassr
- Al-Nassr x Al-Hilal | 33ª rodada do Campeonato Saudita
- Data e hora: 12/05 (terça-feira), às 15h (de Brasília)
- Local: Al-Awwal Park
Al-Okhdood
- Neom SC x Al-Shabab| 33ª rodada do Campeonato Saudita
- Data e hora: 11/05 (segunda-feira), às 13h50 (de Brasília)
- Local:King Khalid Sport City Stadium