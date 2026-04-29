Cristiano Ronaldo chega a 970 gols, e Al-Nassr vence no Saudita

Nesta quarta-feira, o Al-Nassr venceu o Al-Ahli por 2 a 0 pela 30ª rodada do Campeonato Saudita, em partida disputada no Estádio Al-Awwal Park, em Riad. Os gols do time da casa foram marcados por Cristiano Ronaldo, que atingiu a marca de 970 tentos na carreira, e Coman.

Situação da tabela

Com o resultado, o Al-Nassr se mantém na liderança do Saudita, com 79 pontos, buscando ser campeão pela 10ª vez. Enquanto isso, o Al-Ahli é o terceiro da competição, com 66 pontos, em posição para se classificar para a Liga dos Campeões Asiática.

📋 Resumo do jogo

🟡⚫Al-Nassr 2 X 0🟢⚪️Al-Ahli

🏆 Competição: Campeonato Árabe (Rodada 30)

🏟️ Local: Estádio Al-Awwal Park, em Ryade, na Arábia Saudita

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

Gols

⚽ Cristiano Ronaldo, aos 31' do 2°T (Al-Nassr)

⚽ Coman, aos 45' do 2°T (Al-Nassr)

Como foi o jogo

No primeiro tempo, a partida foi marcada por muitas faltas e checagens no VAR. Apesar de chances dos dois lados, nenhuma das equipes conseguiu chegar ao gol. Cristiano Ronaldo teve uma boa finalização aos 21 minutos, mas parou no goleiro do Al-Ahli.

Na segunda etapa, o jogo continuou disputado. Porém, aos 31 minutos, João Félix cobrou escanteio certeiro na área e Cristiano resvalou de cabeça para abrir o placar para o Al-Nassr e celebrar sue 970º tento na carreira.

Já no fim, aos 45 minutos, Coman ampliou a vantagem. Após cobrança de escanteio, a defesa do Al‑Ahli afastou a bola para o alto, e Ayman Ahya desviou de cabeça, deixando o atacante francês em excelente posição. Com espaço, Coman soltou um chute forte e indefensável, mandando a bola para o fundo do gol.

Próximos jogos

🟡⚫Al-Nassr

⚔️ Jogo: Al-Qadsiah x Al-Nassr

🏆 Competição: Campeonato Árabe (Rodada 31)

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio

🟢⚪️Al-Ahli

⚔️ Jogo: Al-Ahli x Al-Okhdood

🏆 Competição: Campeonato Árabe (Rodada 31)

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Alinma

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