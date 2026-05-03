Cristiano Ronaldo acerta a trave e não evita derrota do Al-Nassr no Saudita

O Al-Nassr foi derrotado pelo Al-Qadsiah por 3 a 1, neste domingo, no Prince Saud bin Jalawi, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Saudita. Os gols foram marcados por Al-Shamat, Al Juwayr e Quiñones para os donos da casa. João Félix diminuiu para os visitantes.
🔚 | نهـاية المواجهة!
النصر 1 - 3 القادسية#النصر_القادسية pic.twitter.com/9bM6uA7KOn
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 3, 2026
Situação do confronto
Com o resultado, o Campeonato Saudita fica aberto. O Al-Nassr estaciona nos 79 pontos, cinco a mais que o Al-Hilal, que ainda joga na rodada e tem a chance de diminuir a vantagem para apenas três pontos. Já o Al-Qadsiah continua na quarta posição, com 68 pontos, um a menos que o terceiro Al-Ahli.
📝RESUMO DO JOGO
🔴AL-QADSIAH 3 x 1 🟡🔵 AL-NASSR
🏆 Competição: Campeonato Saudita | Rodada 31
🏟️ Local: Prince Saud bin Jalawi, em Khobar, na Arábia Saudita
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Mohammed Abu Al-Shamat, aos 24' do 1ºT (Al-Qadsiah)
- ⚽ João Félix, aos 39' do 1ºT (Al-Nassr)
- ⚽ Musab Al Juwayr, aos 10 do 2ºT (Al-Qadsiah)
- ⚽ Julián Quiñones, aos 32 do 2ºT (Al-Qadsiah)
Como foi o jogo?
O primeiro tempo começou movimentado. Aos 11 minutos, o time da casa teve a primeira grande chance de abrir o placar. Em um rápido contra-ataque, Al-Shamat ficou cara a cara com Bento, que foi obrigado a fazer uma bela defesa.
Aos 24, após cruzamento de Baah, o lateral Al-Shamat apareceu de novo no ataque, desta vez nas costas do zagueiro Simakan, e chapou sem chances para o goleiro brasileiro defender.
O Al-Nassr acordou após o gol levado. Aos 33, Cristiano Ronaldo finalizou com perigo, mas estava impedido. Já no minuto 38, o português acertou o travessão do Al-Qadsiah.
O empate do Al-Nassr veio aos 39 minutos. Ângelo recuperou a bola e passou para Brozovic, que cruzou rasteiro para João Félix. O centroavante finalizou de primeira no canto direito de Casteels, que não conseguiu defender.
O Al-Qadsiah fez o segundo logo aos dez minutos do segundo tempo. Após Brozovic perder a bola no campo de defesa, Quinones teve calma, ameaçou chutar e cruzou para trás. Livre, Al Juwayr dominou e bateu sem goleiro.
Aos 32, o Al-Qadsiah matou o jogo. Após bate e rebate dentro da área, a bola sobra para o artilheiro do campeonato, Quinones, fazer o terceiro.
Próximos jogos
🟡🔵 AL-NASSR
- Al-Shabab x Al-Nassr | 32ª rodada do Camp. Saudita
- Data e hora: 07/05 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)
- Local: SHG Arena, em Riade, na Arábia Saudita
🔴🔴AL-QADSIAH
- Al-Fayha x Al-Qadsiah | 32ª rodada do Camp. Saudita
- Data e hora: 09/05 (sábado), às 15h (de Brasília)
- Local: Al Majma'ah Sport City, em Al Majma'ah, na Arábia Saudita
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp