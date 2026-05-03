Cristiano Ronaldo acerta a trave e não evita derrota do Al-Nassr no Saudita

Publicado 03/05/2026 às 17:15

O Al-Nassr foi derrotado pelo Al-Qadsiah por 3 a 1, neste domingo, no Prince Saud bin Jalawi, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Saudita. Os gols foram marcados por Al-Shamat, Al Juwayr e Quiñones para os donos da casa. João Félix diminuiu para os visitantes.

Situação do confronto

Com o resultado, o Campeonato Saudita fica aberto. O Al-Nassr estaciona nos 79 pontos, cinco a mais que o Al-Hilal, que ainda joga na rodada e tem a chance de diminuir a vantagem para apenas três pontos. Já o Al-Qadsiah continua na quarta posição, com 68 pontos, um a menos que o terceiro Al-Ahli.

📝RESUMO DO JOGO

🔴AL-QADSIAH  3 x 1 🟡🔵 AL-NASSR

🏆 Competição: Campeonato Saudita | Rodada 31
🏟️ Local: Prince Saud bin Jalawi, em Khobar, na Arábia Saudita
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Mohammed Abu Al-Shamat, aos 24' do 1ºT (Al-Qadsiah)
  • ⚽ João Félix, aos 39' do 1ºT (Al-Nassr)
  • ⚽ Musab Al Juwayr, aos 10 do 2ºT (Al-Qadsiah)
  • ⚽ Julián Quiñones, aos 32 do 2ºT (Al-Qadsiah)

 

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou movimentado. Aos 11 minutos, o time da casa teve a primeira grande chance de abrir o placar. Em um rápido contra-ataque, Al-Shamat ficou cara a cara com Bento, que foi obrigado a fazer uma bela defesa.

Aos 24, após  cruzamento de Baah, o lateral Al-Shamat apareceu de novo no ataque, desta vez nas costas do zagueiro Simakan, e chapou sem chances  para o goleiro brasileiro defender.

O Al-Nassr acordou após o gol levado. Aos 33, Cristiano Ronaldo finalizou com perigo, mas estava impedido. Já no minuto 38, o português acertou o travessão do Al-Qadsiah.

O empate do Al-Nassr veio aos 39 minutos. Ângelo recuperou a bola e passou para Brozovic, que cruzou rasteiro para João Félix. O centroavante finalizou de primeira no canto direito de Casteels, que não conseguiu defender.

O Al-Qadsiah fez o segundo logo aos dez minutos do segundo tempo. Após Brozovic perder a bola no campo de defesa, Quinones teve calma, ameaçou chutar e cruzou para trás. Livre, Al Juwayr dominou e bateu sem goleiro.

Aos 32, o Al-Qadsiah matou o jogo. Após bate e rebate dentro da área, a bola sobra para o artilheiro do campeonato, Quinones, fazer o terceiro.

Próximos jogos

🟡🔵 AL-NASSR

  • Al-Shabab x Al-Nassr | 32ª rodada do Camp. Saudita
  • Data e hora: 07/05 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)
  • Local: SHG Arena, em Riade, na Arábia Saudita

🔴🔴AL-QADSIAH

  • Al-Fayha x Al-Qadsiah | 32ª rodada do Camp. Saudita
  • Data e hora: 09/05 (sábado), às 15h (de Brasília)
  • Local: Al Majma'ah Sport City, em Al Majma'ah, na Arábia Saudita

