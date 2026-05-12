Bento falha feio contra o Al-Hilal e adia título de time de CR7 no Saudita

O título do Al-Nassr foi adiado. Nesta terça-feira, o Al-Nassr recebeu o Al-Hilal e empatou em 1 a 1, no Alawwal Park, pela 33ª rodada do Campeonato Saudita. Simakan marcou para os mandantes, mas o goleiro Bento falhou e fez contra o gol dos visitantes.
Situação da tabela
Com o resultado, a briga pelo título saudita segue em aberto. O Al-Nassr chegou aos 83 pontos e ainda depende só dele, já que uma vitória contra o Dhamk, 16º colocado, garante o título. O Al-Hilal, por sua vez, segue na segunda posição, com 78 e, com dois jogos por jogar, torce pelo tropeço da equipe do Cristiano Ronaldo.
Resumo do jogo
🟡 AL-NASSR 1 x 1 AL-HILAL 🔵
Competição: Campeonato Saudita | 33ª rodada
Local: Alawwal Park, em Ríade
Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)
Horário: 15h (de Brasília)
Gols
- Mohamed Simakan, aos 36' do 1ºT (Al-Nassr)
- Bento (contra), aos 53' do 2ºT (Al-Hilal)
Como foi o jogo?
O jogo começou movimentado, com o Al-Hilal pressionando desde os primeiros minutos. Benzema desperdiçou boa chance logo aos três minutos e, aos 17, chegou a balançar as redes após cruzamento de Milinkovic-Savic, mas o gol acabou anulado pelo VAR.
Mesmo com a pressão dos visitantes, foi o Al-Nassr quem abriu o placar. Aos 36 minutos, Coman ajeitou para Simakan, que finalizou rasteiro para marcar.
No segundo tempo, o ritmo caiu, e as duas equipes passaram a encontrar dificuldades para criar chances claras, parando nas boas atuações defensivas de cada time. O Al-Nassr administrava a vantagem e o título até os acréscimos, mas, aos 53 minutos, o Al-Hilal levantou a bola na área após cobrança de lateral, Bento saiu mal e acabou desviando contra a própria meta, mantendo viva a disputa pelo título saudita..
Próximos jogos
Al-Nassr
- Al-Nassr x Gamba Osaka | Final da Liga dos Campeões Asiática 2
- Data e hora: 16/05 (sábado), às 14h45 (de Brasília)
- Local: Alawwal Park, em Ríade, na Arábia Saudita
Al-Hilal
- Al-Hilal x Neom | 34ª rodada do Campeonato Saudita
- Data e hora: 16/05 (sábado), às 13h05 (de Brasília)
- Local: Kingdom Arena, em Ríade, na Arábia
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