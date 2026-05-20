Al Nassr x Damac pelo Campeonato Saudita: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, o Al Nassr recebe o Damac pela 34ª rodada do Campeonato Saudita. O duelo está marcado para as 15h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riyadh.
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pela Bandsports, Canal Goat e pelo Sportv
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como chegam as equipes?
O Al Nassr vem de um empate com o Al Hilal por 1 a 1 e lidera o torneio com 83 pontos. Já o Damac está com 29 pontos na 15ª colocação e vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Al Fayha.
Prováveis escalações
Al Nassr
Bento; Al-Ghanam, Al-Amri, Iñigo Martínez, Yahya; Alkhaibari, Brozovic, Sadio Mané, Ghareeb; João Félix, Cristiano Ronaldo.
Técnico: Jorge Jesus
Damac
Kewin; Sanousi Al-Hawsawi, Abdelkader Bedrane, Jamal Harkass, Abdulrahman Al Obaid; Valentin Vada, Domagoj Antolic, Morlaye Sylla; Tarek Hamed, Nicolae Stanciu, Dhari Al-Enezi.
Técnico: Armando Evangelista
Ficha técnica
Confronto: Al Nassr x Damac
Competição: Campeonato Saudita - 34ª rodada.
Data e horário: quinta-feira, 21 de maio de 2026, às 15h (de Brasília)
Local: Al-Awwal Park, em Riyadh.