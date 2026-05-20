Al Nassr x Damac pelo Campeonato Saudita: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, o Al Nassr recebe o Damac pela 34ª rodada do Campeonato Saudita. O duelo está marcado para as 15h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riyadh.

Onde assistir ao vivo?

O confronto será transmitido pela Bandsports, Canal Goat e pelo Sportv

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Como chegam as equipes?

O Al Nassr vem de um empate com o Al Hilal por 1 a 1 e lidera o torneio com 83 pontos. Já o Damac está com 29 pontos na 15ª colocação e vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Al Fayha.

Prováveis escalações

Al Nassr