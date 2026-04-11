Com 968º gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Al-Okhdood e mantém ponta do Saudita

Neste sábado, o Al-Nassr venceu o Al-Okhdood por 2 a 0, no Prince Hathloul Stadium, pela 28ª rodada do Campeonato Saudita. Os gols da vitória foram marcados por Cristiano Ronaldo, que anotou o tento de número 968 e se aproximou dos mil gols na carreira, e João Félix.
Three points on the road 💛 pic.twitter.com/aoydQZlbZ3
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 11, 2026
Situação da tabela
Com a vitória, o Al-Nassr segue líder do Saudita, com 73 pontos conquistados, cinco a mais que o segundo colocado Al-Hilal. Já o Al-Okhdood está na penúltima posição, com apenas 16 pontos somados.
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Resumo do jogo
🔵AL-OKHDOOD 0 x 2 AL-NASSR
Competição: Campeonato Saudita - 28ª Rodada
Local: Prince Hathloul Stadium, em Najran (ARA)
Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 15h (de Brasília)
Gols
- Cristiano Ronaldo, aos 15 minutos do 1ºT (Al-Nassr)
- João Félix, aos 2 minutos do 2ºT (Al-Nassr)
Como foi o jogo?
O Al-Nassr abriu o placar logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela direita, Boushal passou para Cristiano Ronaldo, que invadiu a área e finalizou no canto do goleiro para colocar os visitantes na frente.
Aos dois minutos do segundo tempo, o Al-Nassr ampliou. Cristiano passou para Mané, que cruzou para dentro da área. Coman subiu mais alto e cabeceou na trave. No rebote, João Félix marcou o segundo.
Próximas partidas
Al-Nassr
- Al-Nassr x Al-Ettifaq | 29ª rodada do Campeonato Saudita
- Data e hora: 15/04 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)
- Local: Al-Awwal Park
Al-Okhdood
- Damak x Al-Okhdood | 29ª rodada do Campeonato Saudita
- Data e hora: 23/04 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)
- Local: Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium