Peres assume oficialmente e tem semana decisiva por reforços no Santos

Agora é oficial! O Santos Futebol Clube tem novo presidente. Eleito no dia 9 de dezembro, José Carlos Peres assumiu o Peixe apenas nesta terça-feira. Porém, o mandatário já vem trabalhando desde a sua vitória no pleito e terá uma semana decisiva para montar o elenco do clube.

A prioridade é anunciar Jair Ventura ainda nesta terça. ‘Acertado’ com o alvinegro, o técnico espera apenas o pagamento da multa de R$ 800 mil ao Botafogo para iniciar o trabalho no Santos. A ideia é que ele já se apresente na próxima quarta, quando os jogadores retornam das férias.

Assim que Jair for oficialmente o treinador do Peixe, a diretoria irá intensificar as negociações em andamento. Gabigol está apalavrado, mas depende da liberação da Inter de Milão, detentora de seus direitos.

O time italiano quer receber 600 mil euros (R$ 2,3 milhões) pelo empréstimo. O atacante, por sua vez, quer voltar ao Santos e vem tentando convencer os nerazzurri a diminuírem a pedida.

Livres no mercado, Robinho, Hernán Barcos e Gilberto também estão com conversas em andamento.

Em contrapartida, o Alvinegro Praiano já perdeu Lucas Lima e Ricardo Oliveira para Palmeiras e Atlético-MG, respectivamente. Além disso, os santistas receberam uma proposta de R$ 32 milhões do Spartak Moscou, da Rússia, por Lucas Veríssimo. Com problemas financeiros, o Peixe deve vender o zagueiro.