Proposta chega e Lucas Veríssimo deve deixar o Santos

O Spartak Moscou está disposto a pagar 8 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) pelo zagueiro Lucas Veríssimo. A proposta chegou na Baixada Santista e a recém-eleita diretoria alvinegra gostou dos números apresentados. A informação foi divulgada pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Como a posse do presidente José Carlos Peres está datada para o dia 2 de janeiro, o Peixe não deve se posicionar oficialmente sobre o caso antes disso, mas é praticamente certo que os russos levem o santista revelado pelas categorias de base do clube praiano.

Lucas Veríssimo tem os direitos econômicos divididos em: 80% do Santos, 10% das empresas MGS Sport e AIRC Sports e 10% que pertencem ao próprio atleta. O defensor foi o atleta que mais vezes entrou em campo em 2017 com a camisa do Peixe: 59 partidas e um gol marcado.

Atualmente, o jogador de apenas 22 anos tem vínculo com o Santos até 2022. Seu contrato fora renovado recentemente, assim que o clube percebeu o assédio dos europeus na última janela de transferências. Com problemas no caixa, a bolada a receber no caso da concretização da venda deve servir para a nova diretoria do Peixe colocar contas em dia e investir em novos reforços para 2018.