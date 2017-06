Neymar admite que ajuda Barça a levar Lucas Lima: “Será bem-vindo”

Neymar está colaborando diretamente com o Barcelona na contratação do meia santista Lucas Lima, mesmo que seu pai e o agente Wagner Ribeiro desconversem sobre o tema. Quem garantiu foi o próprio jogador, que está no Brasil de férias da temporada europeia.

“Estou ajudando. É um menino que a gente admira, gostamos muito dele, um grande amigo que tenho. Espero que ele seja feliz, mesmo que não seja no Barcelona”, disse o camisa 10 da Seleção Brasileira, na noite desta quinta-feira, momentos antes do leilão em prol do Instituto Projeto Neymar Jr., em um hotel da Zona Sul de São Paulo.

Contratado pelo Santos um ano depois da saída de Neymar para a Espanha, Lucas Lima tem vínculo com o clube da Baixada até 31 de dezembro, mas pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de 1º de julho.

O presidente Modesto Roma Júnior já o enviou uma proposta de renovação de contrato, mas o santista ainda não respondeu. Na Espanha, a imprensa trata a negociação praticamente como fechada. Enquanto isso, Neymar se anima com a possibilidade de dividir vestiário com o amigo Lucas Lima.

“Espero que dê tudo certo (risos). Além de ser um amigo meu, é um grande jogador. Se for para o Barcelona será muito bem recebido. Tenho certeza que dará muitas alegrias ao clube”, imaginou Neymar, desmentido ter partido de si a indicação na contratação do atleta do Peixe.

“Se eu pudesse indicar um monte de gente, indicaria, mas não foi coisa minha não. São muitos boatos por aí, mas só estou na torcida que ele vá. Se fosse eu que tivesse indicado ele já estaria contratado (risos)”, explicou.

Rumores dão conta que, na última quarta-feira, em Santos, ambos estiveram numa casa de pôquer, onde Lucas Lima teria afirmado a Neymar que sua ida ao futebol espanhol estava consolidada. Aos jornalistas, que se exprimiam na zona mista do hotel, o barcelonista não desmentiu.

“O Lucas Lima não jogou, ficou só do meu lado torcendo (risos). Isso a gente pode brincar, com muitas coisas, muitas falas. Só ele sabe, eu só estou na torcida e fico incentivando para que ele vá para o Barcelona”, concluiu.

A negociação, contudo, não parece que será desenrolada de forma tranquila. Nesta quinta-feira, o Santos prometeu acionar a Fifa para acusar o Barcelona de assédio, já que Lucas Lima só poderia conversar com outros clubes a partir de 1º de julho. O Peixe detém apenas 10% dos direitos econômicos do meia, sendo que o restante está dividido entre o fundo Doyen (80%) e o empresário Edson Khodor (10%).