Palmeiras inscreve reforços na Libertadores e preserva Moisés

O Palmeiras oficializou na tarde desta segunda-feira alterações na lista de inscritos para a Copa Libertadores. Com Moisés preservado, o time alviverde poderá utilizar quatro reforços contratados nesta temporada a partir das oitavas de final do torneio continental, contra o Barcelona de Guaiaquil.

O volante Bruno Henrique (camisa 19), os zagueiros Juninho (4) e Luan (13) e o lateral direito Mayke (9) foram inscritos nas vagas Rafael Marques (vendido ao Cruzeiro), Vitor Hugo (vendido à Fiorentina), Vitão (integrante do time sub-20) e Alecsandro (vendido ao Coritiba), respectivamente.

O meio-campista Moisés, ainda em fase de transição física, acabou preservado pelo Palmeiras. Ele sofreu lesão no joelho esquerdo durante a partida contra o Linense, disputada no dia 19 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, e passou por intervenção cirúrgica.

Moisés ainda tem chance de participar da série contra o Barcelona de Guaiaquil, já que o Palmeiras pode promover mais duas trocas na lista de inscritos até o segundo confronto das oitavas de final. Os jovens Léo Passos e Vitinho (em negociação com o Barcelona B) são opções para troca.

O Palmeiras segue em busca de um jogador capaz de atuar tanto no comando de ataque quanto pelos lados do campo. O time alviverde não conseguiu tirar Richarlison do Fluminense e vem tentando acertar com Diego Souza, do Sport. Caso o clube consiga contratar um reforço, ainda pode inscrevê-lo na Copa Libertadores.

O confronto entre Palmeiras e Barcelona de Guaiaquil está marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Monumental. A delegação alviverde viaja para o Equador nesta segunda-feira, em voo fretado. O jogo de volta será em 9 de agosto, no Palestra Itália.