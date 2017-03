Palmeiras vence Mirassol com gols de Felipe Melo e Rafael Marques

O Palmeiras esteve longe de ser brilhante, mas venceu o Mirassol, no Estádio Palestra Itália, em jogo pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Sem oito titulares, o Verdão não teve muitas oportunidades, mas conquistou o triunfo com um gol de Rafael Marques e outro de Felipe Melo, que fez seu primeiro pelo Verdão.

Se o jogo desta quarta-feira era um teste para o elenco do Palmeiras, dá para dizer que os alviverdes foram reprovados na primeira etapa. Sem Dudu, Yerry Mina, Alejandro Guerra e Miguel Borja, com suas seleções para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Zé Roberto poupado, Tchê Tchê cortado por desgaste muscular, Vitor Hugo suspenso, e Jean fora por conta de uma fissura no pé direito, o Palmeiras não conseguiu apresentar no primeiro tempo o futebol que o colocou como líder no ranking geral do Paulistão. A primeira, das duas finalizações da equipe, saiu apenas aos 31 minutos.

Na etapa final, porém, o Verdão voltou mais ligado para o jogo e contou com a ajuda do goleiro Douglas Dias para abrir o placar . Michel Bastos cobrou falta direto para a área, o arqueiro do Mirassol soltou uma bola fácil e Rafael Marques pegou o rebote, com ela já saindo pela linha de fundo, e chutou para o meio. A bateu de novo em Douglas e morreu nas redes.

O tento de Rafael Marques veio justamente em seu primeiro jogo oficial na temporada. Sem espaço, o camisa 19 não havia nem entrado no segundo tempo nas 12 partidas do Verdão em 2017. Antes da bola na redes, porém, o meia-atacante, ao contrário de anos anteriores, foi bastante criticado pela torcida a cada passe errado.

Apostando nos contra-ataques após abrir o placar, o Verdão mostrou a segurança defensiva habitual e quase ampliou com uma linda jogada de Michel Bastos. Por fim, o Palmeiras fechou o placar aos 42 minutos com Felipe Melo, que cabeceou cobrança de escanteio para o fundo das redes.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 24 pontos, disparado na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista – dez à frente do Novorizontino, segundo colocado. É a melhor campanha geral da competição, com 80% de aproveitamento. O Mirassol caiu para o terceiro posto do Grupo D, com 14 pontos, atrás de Santos e Ponte Preta, ambos com 16.

Agora, o campeão brasileiro volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), novamente em casa, contra o Audax. O Mirassol visita o Novorizontino no mesmo dia, mas às 18h30.

O JOGO

O início da partida definitivamente não fez jus ao duelo entre o segundo e o terceiro melhores ataques do Campeonato Paulista. O Mirassol entrou em campo com três volantes, tendo o camisa 10 Xuxa, habitualmente meia, como jogador mais avançado. Já o Palmeiras, apesar de ter apenas Felipe Melo na marcação de meio-campo, não conseguia criar oportunidades de gol.

Assim, a primeira finalização saiu apenas aos 31 minutos. Róger Guedes recebeu bom passe de Antônio Carlos pela direita. O atacante cortou para o meio na entrada área e bateu de canhota, mas a bola foi fraca e Douglas Dias defendeu sem problemas.

Antes do final do primeiro tempo, o Verdão teve mais uma chance, mas parou novamente no goleiro. Raphael Veiga tocou para Willian na área. O Bigode dominou de costas para a marcação, girou e tentou encobrir o arqueiro, mas Douglas Dias fez a defesa.

Após o intervalo, o Palmeiras voltou disposto a pressionar no início para abrir o placar. Logo no primeiro minuto, Michel Bastos cobrou falta na esquerda, a bola cruzou toda a área, bateu em Willian e foi na direção da meta. Mas Douglas Dias estava ligado no lance e impediu o gol-contra.

Com sete jogados, em nova cobrança de falta de Michel Bastos, o Verdão conseguiu abrir o placar com a ajuda do goleiro Douglas Dias. O camisa 15 alviverde surpreendeu e bateu falta direto para a área. O arqueiro do Mirassol soltou uma bola fácil, Rafael Marques pegou o rebote, com ela já saindo pela linha de fundo, e chutou para o meio. A bola bateu de novo em Douglas e morreu nas redes.

Com o Verdão à frente no placar, o Mirassol foi obrigado a sair para o jogo, mas só conseguia incomodar em lances de bola parada. O Palmeiras, por outro lado, quase ampliou com um golaço. Michel Bastos passou por dois jogadores na esquerda, cortou para o meio e tentou o chute. O meia foi travado, mas pegou a sobra e bateu de canhota, mandando a bola no ângulo e obrigando Douglas a fazer uma linda defesa.

Quando o placar já parecia definido, Felipe Melo fechou o marcador. Após cobrança de escanteio aos 42 minutos, o volante subiu bem para testar a bola para o fundo das redes e anotar seu primeiro gol pelo Palmeiras. Na comemoração, o Pitbull correu até o centro do gramado e imitou um animal no centro de campo, em celebração característica do camisa 30.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 MIRASSOL

Local: Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 22 de março de 2017, quarta-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Gomes Feliz da Silva

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima

Público: 21.488 torcedores

Renda: R$ 1.123.341,02

Cartões amarelos: Fabiano e Antônio Carlos (PAL); Willian (MIR)

Gols:

PALMEIRAS: Rafael Marques, aos 7, e Felipe Melo, aos 42 minutos do segundo tempo

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Antônio Carlos e Egídio; Felipe Melo; Róger Guedes, Michel Bastos, Raphael Veiga (Vitinho) e Rafael Marques (Erik); Willian (Alecsandro)

Técnico: Eduardo Baptista

MIRASSOL: Douglas; Wallace, Edson Silva e Willian; Tony, Marcos Paulo (Bruno Sávio), Paulinho, Zé Roberto, Xuxa e Raul; Rodolfo (Welinton Júnior)

Técnico: Moisés Egert