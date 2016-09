Gustavo aparece no BID e pode estrear pelo Timão contra o Sport

Vídeos destaque Hudson admite falta de confiança no elenco do São Paulo

Depois de passar por um desmanche, o Corinthians tem uma boa notícia para o seu elenco. O atacante Gustavo teve o seu nome publicado no BID (Boletim Diário Informativo) e já poderá ser utilizado por Cristóvão para o confronto contra o Sport na próxima quinta-feira.

Com contrato de quatro anos, o atacante deverá ser apresentado oficialmente pelo Timão no próximo sábado, quando o elenco alvinegro retornará aos trabalhos depois de dois dias de folga. Com apenas quatro gols marcados nas últimas seis partidas, a nova contratação poderá vir a calhar para Cristóvão melhorar a fase da equipe.

Foi no Criciúma, seu antigo clube, que Gustavo ganhou o apelido de Gustagol. Na Série B, o centroavante de 22 anos marcou 11 gols e dividia a artilharia da competição no Nenê, do Vasco. Em entrevista à Gazeta Esportiva em julho, o jovem revelou sua vontade de ocupar o posto no ataque do Timão que já foi de Ronaldo Fenômeno.

“Meu ídolo de infância sempre foi o Ronaldo. Sempre quis vestir a mesma camisa que ele e seria a realização de um sonho de menino e de toda a minha família, que é corintiana”, comentou Gustavo.

Além dele, o volante Jean, que foi contratado junto com o atacante e tem vínculo até o fim de 2020, também já está liberado para ser utilizado por Cristóvão. O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Leão da Ilha na próxima quinta-feira, dia 8, no Estádio de Itaquera, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

