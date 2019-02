Após eliminar São Paulo, Talleres deixa presentes e recado ao clube

A noite do Talleres foi de muita comemoração após eliminar o São Paulo da Libertadores, na última quarta-feira. Antes de festejar, porém, a equipe argentina limpou o vestiário e deixou um “mimo” aos jogadores adversários: um livro do clube, uma revista do jogo, uma cuia de mate e uma carta.

“São Paulo, muito obrigado. Compartilhamos o desafio de continuar a crescer”, diz o recado, deixado ao lado dos presentes e em cima de uma cadeira dentro do vestiário, que estava arrumado e limpo. A repercussão entre os torcedores foi muito positiva, que agradeceram o gesto e desejaram sorte ao clube.

O São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores da América após amargar um empate de 0 a 0 contra o Talleres, no Morumbi. Na última semana, o tricolor havia perdido por 2 a 0 no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. Com isso, o tricolor precisava fazer 3 a 0 para passar direto ou 2 a 0 para levar aos pênaltis, mas não conseguiu reverter o resultado. Agora, a equipe comandada por André Jardine não disputa mais nenhuma competição internacional em 2019.

