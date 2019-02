Hernanes pede desculpa à torcida após eliminação: “Fizeram uma festa magnífica”

Hernanes procurou se desculpar com a torcida do São Paulo após a precoce eliminação da equipe na Pré-Libertadores, nesta quarta-feira, ao empatar sem gols com o Talleres em pleno Morumbi. Passada a partida, o capitão tricolor disse que entende os xingamentos proferidos das arquibancadas e reconheceu a grande festa organizada pelos torcedores para a tão esperada partida contra os argentinos.

“A torcida tem direito de xingar, reclamar. Nesse momento é difícil e damos razão, mas o time hoje correu, lutou, acreditou. Acho que pecamos no jogo da ida e hoje nos frustramos, mas pedimos desculpas ao torcedor, pois eles fizeram uma festa magnífica mais uma vez. Torcedor, desculpa. Vamos levantar a cabeça e continuar trabalhando, porque só com trabalho daremos a volta por cima”, disse Hernanes à TV Globo.

O Profeta também acredita que o São Paulo não foi inferior ao seu adversário apesar da eliminação desta quarta-feira. Hernanes crê que o time comandado por André Jardine fez duas partidas bastante equilibradas contra o Talleres, mas não contou com a mesma sorte que os argentinos tiveram no jogo de ida.

“Frustrante diante do torcedor, que merecia um resultado melhor. Sabíamos que era difícil, difícil encontrar as palavras pra explicar um momento triste, uma eliminação. Nós queríamos a classificação e temos consciência de que o jogo na Argentina acabou sendo determinante, pois foi praticamente igual, eles conseguiram ganhar em dois lances fortuitos. Dentro de casa criamos até uma chance clara no primeiro tempo, mas é difícil. Levantar a cabeça, domingo já tem um clássico, é frustrante, mas a vida segue”, prosseguiu.

Por fim, Hernanes defendeu o trabalho do pressionado André Jardine, poupando o treinador de novas críticas após mais um resultado insatisfatório neste início de temporada.

“Acho hoje, depois de 40 dias de trabalho, que o time começa… porque um jogo como esse não é técnica, tática. É coração, e hoje o time mostrou isso. O que fica é a impressão de que é com esse espírito que temos que continuar, porque temos que honrar essa camisa, esse clube, do jeito que fizemos hoje”, concluiu.