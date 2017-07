Santos terá time mais marcador contra o Vasco

A venda de Thiago Maia causará mudanças imediatas no estilo de jogo do Santos. Após o acerto com o Lille, da França, por 14 milhões de euros (R$ 51 milhões), o volante nem viajou com a delegação do Peixe para encarar o Vasco, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem o jovem de 20 anos, Alison assumirá o posto. E como Renato sofreu um estiramento na coxa direita e pode desfalcar o alvinegro por até um mês, Leandro Donizete também segue como titular. Com isso, o técnico Levir Culpi terá um meio-campo mais marcador do que o costume.

Renato e Thiago Maia se destacavam no Peixe por conta da boa qualidade no passe e na saída de jogo, porém, os defensores às vezes sofriam com a pouca proteção da dupla. Com Alison e Donizete, a equipe ganha na defesa, mas perde na armação.

Por conta dessa mudança, a tendência é que o alvinegro se exponha menos contra o Cruz-Maltino. Em contrapartida, caberá ao meia Lucas Lima a missão de comandar sozinho a saída de bola, acionando os pontas Bruno Henrique e Copete

O provável time titular do alvinegro neste domingo será: João Paulo, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Leandro Donizete e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke.

Vale lembrar que Victor Ferraz segue fora por conta de dores no joelho esquerdo. Já os goleiros Vanderlei e Vladimir, lesionados, foram vetados pelo departamento médico do clube.