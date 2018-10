Ralf sonha com título inédito e admite: “Não me vejo com outra camisa”

Com a camisa do Corinthians, Ralf já foi campeão Paulista, Brasileiro, da Libertadores, Mundial e até da Recopa Sul-Americana. Falta a Copa do Brasil. A oportunidade está logo à frente. Nessa quarta-feira, no Mineirão, o Timão abre as finais diante do Cruzeiro. Na semana que vem, em Itaquera, o volante pode se juntar a Chicão e Alessandro, e assim como Cássio, Danilo e Sheik, se tornar ‘campeão de tudo’ pelo clube do Parque São Jorge.

“É você chegar ao ápice, vestir a camisa do Corinthians e ser campeão de tudo, para mim, é um privilégio, jamais esperava. Para mim é uma marca diferente, mas temos de saber jogar esse primeiro jogo fora, para decidir diante do nosso torcedor”, comentou o próprio jogador, sem esconder o desejo pessoal pela marca.

“É o único título que falta, objeto que almejo muito. É diferente, é difícil, são jogos de 180 minutos que decidem a vida de muitos atletas. É um objetivo meu”.

Nenhum jogador do atual elenco de Jair Ventura defendeu mais a camisa do Corinthians do que Ralf. Foram 375 atuações do ‘cão bravo’, mais até que o goleiro Cássio. Toda essa identificação fez com que Ralf recusasse ofertas de outros clubes brasileiros no início da temporada, em seu regresso do futebol chinês.

“Não me vejo com outra camisa. O Henrique teve oportunidade de jogar por outros clubes, a gente sabe que é diferente. Tudo que eu construí, minha ida à China, à Seleção, foi tudo através do Corinthians. Respeito os outros clubes, mas todo mundo sabe da minha identificação com o Corinthians”, admitiu.

