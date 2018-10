Jair escala o Corinthians para a primeira final da Copa do Brasil

A semana da primeira final da Copa do Brasil começou, e no trabalho dessa segunda-feira Jair Ventura armou o Corinthians que deve iniciar o confronto de ida, frente ao Cruzeiro, no Mineirão.

Sem Douglas, suspenso, o técnico alvinegro indicou Gabriel ao lado de Ralf. Na lateral direita, Fagner deve ser titular. O jogador corre contra o tempo para se recuperar uma fibrose na coxa esquerda, mas o clima é de otimismo.

Depois de um aquecimento com bola, Jair Ventura levou titulares e reservas para um campo mais distante da imprensa. Fagner ficou à parte, em um treino específico. Mantuan e Pedro Henrique foram testados na lateral de forma improvisada, o que dificilmente deve se repetir a partir das 21h45 desta quarta-feira. No mais, a escalação foi a mesma dos últimos jogos.

Paulo Roberto e Renê Júnior foram os únicos a ficarem no departamento médico. Roger, Matheus Matias e Sérgio Díaz treinaram finalizações no campo anexo. Do trio, o paraguaio é o único que está apto a jogar a Copa do Brasil, mas acabou sequer figurando entre os reservas na atividade. Os reforços recém-contratados Michel Macedo e Gustavo Mosquito também participaram do treino de conclusões a gol.

O grupo alvinegro iniciou o regime de concentração pela manhã. Todos almoçaram juntos no CT Joaquim Grava, local onde vão permanecer até à noite, quando a delegação viaja para Belo Horizonte. Um treino no CT do Coimbra EC está programado para acontecer na véspera da partida.

Caso nenhuma surpresa aconteça até a hora da bola rolar no Mineirão, o Corinthians deve iniciar o jogo contra a Raposa com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Gabriel, Mateus Vital e Jadson; Clayson e Romero.

